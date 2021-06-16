نائب:منح الإقليم 200 مليار دينار بأثر رجعي مخالف لقانون الموازنة

نائب:منح الإقليم 200 مليار دينار بأثر رجعي مخالف لقانون الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف , الأربعاء , ان ما قرره مجلس الوزراء بمنح الإقليم قرض باثر رجعي وقيمته 200 مليار ناجم عن صفقة سياسية ومخالفة لقانون الموازنة , مبينة ان المبلغ المذكور لن يغطي مبالغ الإنتاج النفطي للإقليم المستحقة تسليمها لسومو  في حين ستبقى مبالغ المنافذ سائبة بيد الإقليم .وقالت نصيف في تصريح صحفي , ان ” صدور قرار من مجلس الوزراء بمنح الإقليم 200 مليار دينار باثر رجعي امر ليس له أي حجية  قانونية ومخالف لقانون الموازنة , فضلا على انه التفاف على ما اقرته الموازنة من استحقاقات على الإقليم ” .وأضافت ان ” قرار حكومة الكاظمي  بمنح المبلغ جاء بتصويت الوزراء الذين يمثلون كافة القوى السياسية وبالتالي يؤكد لنا انه جاء وفق صفقة سياسية” , محملة ” الحكومة المسؤولية القانونية للقرار الحكومي المجحف بحق الشعب العراقي ” .وكان النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي قد اكد ,  ان أي اتفاق خارج فقرات الموازنة الخاصة بإقليم كردستان يعد مخالفة قانونية وبعكسه سنقف بقوة امام أي مخالفة.

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