نائب:منصب رئيس الوزراء لاقيمة له بسبب مصالح الأحزاب

نائب:منصب رئيس الوزراء لاقيمة له بسبب مصالح الأحزاب
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الاثنين، أن بعض القوى السياسية تسعى لافراغ منصب رئيس الوزراء من محتواه، لافتا إلى وجود مطالب سياسية تعجيزية تفرض على تشكيل الحكومة.وقال محمد في تصريح صحفي، إن “بعض القوى السياسية تسعى لافراغ منصب رئيس الرئيس الوزراء المكلف من محتواه وبذلك يصبح لاحول ولا قوة له”.وأضاف أن “هناك مطالب سياسية تعجيزية يصعب على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تجاوزها خلال مدة التكليف”، مشيرا إلى أن “تعدد القوى السياسية يصعب من مهام تشكيل الحكومة”.وكان النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد كشف في تصريح سابق عن صراع سياسي بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس المحور الوطني خميس الخنجر على الحقائب الوزارية. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *