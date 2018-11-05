نائب:منهج سائرون إصلاح ما خربه الفاسدون

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون مظفر إسماعيل، الاثنين 5 تشرين الثاني 2018، عن توجيهات زعيم التحالف مقتدى الصدر لأعضاء الكتلة في مجلس النواب.وقال إسماعيل، في تصريح صحفي له اليوم، إن “منهجنا في تحالف سائرون واضح وهو إصلاح ما خربه الفاسدون ومكافحة الفساد وإحالة ملفاتهم الى القضاء لينالوا عقابهم”.وأضاف، أن “الدولة العميقة المتكونة من وكلاء ومستشارين ومدراء عامين متغلغلين في مؤسسات الدولة كانت وراء تحطيم كل مفاصل الدولة العراقية”. وأوضح إسماعيل، أن “تحالف سائرون يسعى بكل قوته وبناءً على توجيهات الصدر لتحطيم تلك الدولة التي تسمى بالعميقة”.