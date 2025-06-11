نائب:من المعيب مضت (6) اشهر والموازنة لم تقر

نائب:من المعيب مضت (6) اشهر والموازنة لم تقر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب عضو مجلس النواب، ياسر هاشم، اليوم الأربعاء، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال الجداول التفصيلية لقانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى البرلمان، على الرغم من مرور ستة أشهر على بداية العام، مؤكدًا أنه “لا يوجد أي مبرر لهذا التأخير”.وقال هاشم في تصريح  صحفي، إن “جداول موازنة 2025 كان ينبغي أن تصل إلى مجلس النواب في وقت مبكر من العام الحالي، خصوصًا بعد اعتماد الموازنة الثلاثية لتجاوز التعقيدات المالية السنوية”.وأضاف أن “التأخر في إرسال الجداول يعكس خللاً في أداء الحكومة، ويؤثر بشكل مباشر على عمل الوزارات والمؤسسات التي تعتمد على الموازنة التشغيلية”، مشيرًا إلى أن “العديد من المشاريع والالتزامات المالية متوقفة بانتظار إقرار هذه الجداول”.وتابع هاشم قائلاً: “رغم مرور نصف عام، لا تزال الحكومة متأخرة في تقديم الجداول التفصيلية دون تقديم توضيحات مقنعة”، مؤكدًا أن “التقصير يُحسب على الجهات التنفيذية، وليس على البرلمان الذي لا يستطيع المضي في خطواته دون استلام البيانات اللازمة من الحكومة”.

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