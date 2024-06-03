نائب:موازنة “الغموض والمخالفات وسوء توزيع التخصيصات” لن تمر

نائب:موازنة “الغموض والمخالفات وسوء توزيع التخصيصات” لن تمر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة اشراقة كانون هادي السلامي ، الاثنين ، انه من الصعوبة جدا ان يمرر مجلس النواب جداول موازنة 2024 في جلسته اليوم ، مشيرا الى وجود مخالفات وغموض وسوء توزيع التخصيصات بين الاقليم والمحافظات الوسطى والجنوبية .وقال السلامي في حديث صحفي، إن ” التصويت على جداول موازنة العام الجاري سوف لن يمرر بسهولة خلال جلسة اليوم ، حيث انه سيواجه مداخلات عديدة وانتقادات للجنة المالية التي خالفت الاطر البرلمانية ممن خلال انطوائها في مكان خارج قبة البرلمان لمراجعة الجداول المرسلة من الحكومة وهذا يمثل سابقة لم تعمل بها اي من البرلمانات الدولية  ، مما ولد لدى الكثير من الشكوك ” .واضاف ان ” أعضاء مجلس النواب لحد الان لم يزودوا بتعديلات الجداول من قبل اللجنة المالية سوى حصولنا على بعض التسريبات من خلال بعض الزملاء في اللجنة المالية وهذه ايضا مخالفة قانونية ” .وأوضح السلامي ان ” نواب كتلة اشراقة كانون وعدد كبير من النواب لديهم اعتراضات ومداخلات بشأن سوء توزيع التخصيصات المالية وتفضيل الإقليم على حساب المحافظات الوسطى والجنوبية ” .يذكر ان مجلس النوب سيعقد ظهر اليوم جلسة التصويت على جداول قانون الموازنة الاتحادية رقم (13) المعدلة ومرفقاته جداول ( أ ،ب، ج ، هاء، و) .

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