نائب:موازنة 2021 لم تنصف الموصل وأهلها

نائب:موازنة 2021 لم تنصف الموصل وأهلها
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عن محافظة نينوى منى العبيدي، الثلاثاء، أن الموازنة العامة للعام الحالي فيها مظلومية كبيرة ولم تراع حجم الدمار الهائل في المحافظة.وقالت العبيدي في تصريح صحفي، إنه “من غير المعقول أن يتم تخصيص 50 مليار دينار فقط لتعويضات المتضررين وضحايا داعش الإرهابي في عموم المحافظات المحررة، في حين أن هذا المبلغ لايكفي لتعويض أهالي منطقة واحدة في مدينة الموصل”.وأضافت أن “تخصيصات المحافظة دون المستوى وفي ظل ارتفاع سعر النفط كان يجب أن تكون هنالك تخصيصات للتعويضات، وأيضا للمشاريع الخدمية وخاصة في القطاع الصحي المعدوم، وأن لاتبقى المحافظة تنتظر عطف المنظمات الدولية”.وأشارت العبيدي إلى أنه “لن نصوت على هذه الموازنة، إذا لم تطلق الأرصدة المجمدة ويتم زيادة مبالغ التعويضات حتى لو كانت عبر موازنة تكميلية”.

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