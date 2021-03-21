نائب:موازنة2021 موازنة ” الفرهود”

نائب:موازنة2021 موازنة ” الفرهود”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصفت كتلة النهج الوطني، الاحد، المسودة الاخيرة للموازنة بعد التعديلات “بموازنة الفرهود”، مبينة انها اتت من الحكومة ملغومة وزادها البرلمان.وقال  عضو كتلة النهج مهند العتابي في حديث صحفي، ان “موازنة 2021 خلقت لاستفزاز الشعب بشكل مباشر وتدميره بالكامل بعد ان الغمت بفقرات كارثية”.واضاف ان “المسودة هي موازنة فرهود ومحاصصة وتوزييع منافع”، مشيرا الى ان “الموازنة اتت ملغومة من قبل الحكومة وزادها البرلمان بتعديلاته”.واوضح العتابي ان “اي مبنى حكومي خدمي للمواطن يكون عرضة للبيع من قبل الحكومة بسبب بعض فقرات الموازنة”، لافتا الى ان “في احدى الفقرات اطفاء كل من سدد 50% من القرض الزراعي الكبير البالغ 300 مليون دينار والتي لم يستفد منها اي فلاح وانما فقط الاقطاعيين الكبار”.

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