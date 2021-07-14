نائب:موظف راسب في الصف الرابع ابتدائي يتحكم بنقل الأطباء لكونه من التيار الصدري

نائب:موظف راسب في الصف الرابع ابتدائي يتحكم بنقل الأطباء لكونه من التيار الصدري
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو كتلة النهج الوطني مهند العتابي،عن وجود شخص لم ينهي دراسة الابتدائية يتحكم بنقل الأطباء في المستشفيات بسبب انتمائه للتيار الصدري.وقال العتابي في حديث تلفزيوني ، إن هناك بعض الأشخاص انتفعوا من ما يجري من حرائق في المستشفيات، مشيرا إلى وجود شخص لم يسمه راسب في الصف الرابع ابتدائي يتحكم بنقل الأطباء في المستشفيات.وأضاف، “جهات داخلية تقود مخططا لإحراق العراق من بوابة الناصرية”، واصفا فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار بالجريمة الكبرى.واقترح العتابي، تجهيز المدارس بالمستلزمات الطبية الضرورية لاستقبال مصابي كورونا بدل من وضعهم في المستشفيات الكرفانية. 

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