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- شبكة اخبار العراق
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الصحة النيابية:حريق مستشفى الناصرية “مدبر” والفساد في وزارة الصحة لايوصف
نائب:موظف راسب في الصف الرابع ابتدائي يتحكم بنقل الأطباء لكونه من التيار الصدري
المحكمة الاتحادية تؤجل موعد الطعن بقانون موازنة 2021
حركة التغيير تدعو إلى إنهاء السيطرة الحزبية على الأجهزة الأمنية في الإقليم
نائب:ميليشيا بدر المسؤولة عن تفجير أبراج الطاقة الكهربائية تنفيذاً لأمر إيراني
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- عربية ودولية
مصادر:وفد سياسي أفغاني سيصل الدوحة للتفاوض مع حركة طالبان
البيت الأبيض يرفض الكشف عن أجندة الحوار حول الأمن السيبراني بين واشنطن وموسكو
السودان:لدينا خيارات عديدة للتعامل مع سد النهضة الإثيوبي
الصين تنتقد أمريكا بإدراج 23 شركة صينية لقائمتها السوداء
طالبان:لا نهدف لاغتصاب السلطة بالكامل في افغانستان
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المحكمة الاتحادية تؤجل موعد الطعن بقانون موازنة 2021
الزراعة النيابية تطالب الحكومة بإرسال وفد حكومي إلى إيران وتركيا لحل أزمة المياه
العراق يستضيف المؤتمر الإقليمي وشمال إفريقيا لمنظمة (FAO)
العراق أكبر المستوردين للحبوب والبقوليات من تركيا
الحلبوسي:الجميلي من طلب تخفيض الإنفاق على البطاقة التموينية
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الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
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- متابعات خاصة
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
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