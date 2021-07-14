نائب:ميليشيا بدر المسؤولة عن تفجير أبراج الطاقة الكهربائية تنفيذاً لأمر إيراني

نائب:ميليشيا بدر المسؤولة عن تفجير أبراج الطاقة الكهربائية تنفيذاً لأمر إيراني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أتهم نائب رفض الكشف عن أسمه، اليوم الاربعاء، إن ميليشيا بدر بزعامة هادي العامري هي من تقوم بأستهداف وتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية بهدف تخريب الاقتصاد العراقي.وقال النائب في اتصال هاتفي مع شبكة أخبار العراق، إن “ميليشيا الحشد الشعبي وخاصة بدر هي من تقوم بتفجير أبراج الطاقة لضرب الاقتصاد العراقي واعادة البلاد الى العصور المتأخرة لاهداف ومنافع خاصة”.وأكد ان “جميع الهجمات التي تستهدف أبراج الطاقة تقع ضمن القواطع والمسؤوليات الامنية للجيش والشرطة والحشد  الشعبي .وتابع، “هناك مخطط إيراني ممنهج يستهدف مقدرات واقتصاد البلد لأهداف وغايات سياسية”، وتتعرض ابراج الطاقة الكهربائية في ديالى وكركوك وصلاح الدين واطراف نينوى لهجمات مستمرة منذ اشهر قليلة وهو تصعيد غير مسبوق وسط اتهامات لميليشيا الحشد الشعبي  فيما اكد وزير الثقافة والمتحدث بأسم الحكومة حسن ناظم يوم امس “ان استهداف اأبراج الطاقة الغاية منها إسقاط الحكومة من قبل ميليشيات تابعة لإيران.

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