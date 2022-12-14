نائب:نافذة بيع العملة بؤرة الفساد وارتفاع سعر صرف الدولار

نائب:نافذة بيع العملة بؤرة الفساد وارتفاع سعر صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب الإطاري عزيز شريف المياحي ، الأربعاء، البنك المركزي الى بيان إجراءاته للحد من حالات الفساد في ملف بيع الحوالات الى المصارف الاهلية وما تبعه من ارتفاع واضح في اسعار السلع الغذائية والأدوية في السوق المحلية.وقال المياحي في بيان ، إن “سعر بيع البنك المركزي للحوالات الى المصارف هو 1460، لكن تلك المصارف تبيع تلك الحوالات بـ 1533 دينار بهامش ربح يصل الى 73 نقطة للحوالة الواحدة بمعنى ربح 70 مليون دينار عراقي لكل مليون دولار”، مبينا ان “هذا الربح الفاحش والفساد الواضح كان ضحيته المواطن البسيط من خلال ارتفاع اسعار السلع الغذائية والادوية وباقي المستلزمات الحياتية الاساسية كما انه لا يذهب الى خزينة الدولة  بل الى جيوب المتنفذين”.

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