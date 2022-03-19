نائب:نتظر”المفاجئة” في فتح الإنسداد بين التيار والإطار

نائب:نتظر”المفاجئة” في فتح الإنسداد بين التيار والإطار
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري , السبت , ان تذهب القوى السياسية الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة , مشيرا الى ان إمكانية حدوث مفاجأة سياسية في ظل استمرار المناقشات والحوارات بين الاطار والتيار وبقية القوى السياسية .وقال الشمري في تصريح صحفي، إن “الاعلام السياسي دائما ما يوصلنا الى طريق مسدود وهذا ما يجعل البعض يفكر الذهاب الى حل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة ” , مؤكدا انه ” من المستبعد جدا ان تذهب القوى السياسية الى الانتخابات المبكرة لاسباب عده ” .وأضاف ان ” الدولة غير قادرة على توفير نفقات الانتخابات من جديد لانه سيحملها انفاقا إضافيا وبالتالي ستتحمل القوى السياسية مجتمعة الانتقادات الشعبية لكونها السبب الرئيسي لعدم توصلها الى اتفاق بتشكيل الحكومة , فضلا عن الانتخابات المبكرة سوف لاتخدم احد من القوى السياسية وذلك من خلال عزوف تام للذهاب الى الانتخابات ” .وأوضح الشمري ان “إمكانية حدوث مفاجأة سياسية قائم في ضل وجود استمرار المناقشات والحوارات خاصة بين الاطار والتيار وبقية القوى السياسية” .

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