نائب:نحاول”التقليل”من عجز الموازنة الكارثي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب موحان الساعدي، اليوم السبت، عن وجود تحركات لتخفيض عجز الموازنة من خلال تقليل الايفادات وأبواب أخرى.وقال الساعدي في حديث صحفي، ان “هناك تكاليف بالموازنة نعمل على تخفيضها بالوزارات”، مبيناً ان “الأمر غير متعلق بتخفيض عدد المشاريع الا ان هناك مواد غير مهمة بموازنة الوزارات وبتالي نريد تقليل العجز البالغ 64 ترليوناً، لان بقاء العجز بهذا الرقم سيؤثر بشكل كبير على البلاد”. هذا ولا زال الخلاف على عدد من بنود الموازنة سيما بيما يتعلق بحصة الإقليم ما تسبب الأمر بعدم طرحها للتصويت رغم اعلان سابق من تحالف إدارة الدولة بتحديد السابع عشر من الشهر الماضي كموعد لتمرير الموازنة لكن هذا الأمر لم يحصل .