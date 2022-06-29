نائب:نحترم انسحاب نواب حركة حقوق من البرلمان

نائب:نحترم انسحاب نواب حركة حقوق من البرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد النائب المستقل حسين عرب , الأربعاء , انسحاب حركة حقوق من مجلس النواب “موقفا أخلاقيا ووطنيا” حظي احترام الشارع والنواب المستقلين, مؤكدا ان المستقلين مازالوا يدرسون موقفهم بشأن تقديم استقالاتهم وانسحابهم من العملية السياسية برمتها .وقال عرب في تصريح  صحفي، إن “قرار انسحاب حركة حقوق من العملية السياسية ليس تاثرا بالتيار الصدري بل كان موقفا أخلاقيا، حيث رفضت الحركة ان تشغل مقاعد الكتلة الصدرية وهذا موقف نال احترام وتقدير الشارع العراقي وحتى النواب المستقلين” .وأضاف ان “النواب المستقلين مازالوا يدرسون موقفهم بشأن تقديم استقالاتهم وانسحابهم من العملية السياسية برمتها” , مبينا ان “المستقلين يرفضون ان يكونوا شركاء في إدارة الدولة اذا كانت غير حقيقية وصحيحة ” .وكان الأمين العام لحركة حقوق حسين مؤنس اعلن في وقت سابق ، انسحاب حركة حقوق من مجلس النواب وعدم شغل مقاعد نواب الكتلة الصدرية المستقيلين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *