نائب:نخشى من المحكمة الاتحادية تمرير سفراء العوائل والاحزاب المتنفذة

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب حيدر السلامي، الخميس، عن موعد نظر المحكمة الاتحادية في دعوى قائمة السفراء التي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام.وقال السلامي في حديث صحفي، إنّه “من خلال مراجعاتنا للمحكمة الاتحادية تم تحديد يوم 30 من أيلول الجاري موعداً للنظر في الدعوى المقدمة من كتلة إشراقة كانون وعدد من أعضاء مجلس النواب بشأن قائمة السفراء”.وأضاف، أن “الطعن ركّز على عدم صحة وعدم دستورية الأمر النيابي المرقم (76 لسنة 2025) الذي قضى بتعيين عدد من المرشحين من قبل مجلس الوزراء بدرجة سفير، فضلاً عن مطالبتنا بإصدار أمر ولائي مستعجل لإيقاف تنفيذ الأمر النيابي لحين حسم الدعوى لعدم إمكانية تدارك آثاره”.وتابع السلامي، أن “القرار النهائي للمحكمة الاتحادية المنتظر نهاية أيلول الجاري سيكون حاسماً في هذا الملف الحساس،لكننا تخشى من المحكمة تمرير سفراء العوائل والاحزاب المتنفذة نزولا وانسجاما مع تلك الاحزاب التي دمرت البلاد والعباد”.

