نائب:نخشى من تمرير قائمة السفراء الجديدة بسلة واحدة

نائب:نخشى من تمرير قائمة السفراء الجديدة بسلة واحدة
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعرب النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الأحد، عن خشيته من تمرير قائمة السفراء المدرجة على جدول أعمال مجلس النواب ضمن نظام السلة الواحدة، مشيرًا إلى وجود مخالفات في عدد من الأسماء المطروحة.وقال المعموري في تصريح  صحفي، إن “هناك تخوفًا من إدراج قائمة السفراء للتصويت في جلسة اليوم دون مناقشة الأسماء بشكل منفصل”، مبينًا أن “بعض المرشحين مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة، وآخرين لا تتناسب أعمارهم مع متطلبات هذه الخدمة الدبلوماسية”.وأضاف أن “من بين المرشحين سفير من مواليد 1990، فضلًا عن وجود أسماء مرتبطة بعلاقات قرابة مع مسؤولين نافذين”، مؤكداً أن “المحاصصة ما تزال حاضرة في هذا الملف، وهذا أمر مرفوض”.وشدد على أن “تمرير القائمة بنظام السلة الواحدة لن يحظى بقبول عدد من النواب المستقلين”، داعيًا إلى “الابتعاد عن المجاملات السياسية واعتماد المعايير المهنية في اختيار السفراء”.

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