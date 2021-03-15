نائب:نرفض الطلب الكردي بتمرير الموازنة مقابل قانون المحكمة الاتحادية

نائب:نرفض الطلب الكردي بتمرير الموازنة مقابل قانون المحكمة الاتحادية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائب منار عبد المطلب ، الاثنين، وجود مساعي لدى القوى الكردية لربط قانون المحكمة الاتحادية بالموازنة.وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي،ان” قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة والتي تحتاج الى ثلثي اصوات اعضاء مجلس النواب لتمرير النقاط المتبقية من القانون والتي شكلت نقاط خلافية في الايام الماضية لافتة الى وجود مساعي لدى القوى الكردية الى ربط التصويت على القانون بالموازنة وهذا نعتبره موقف مرفوض”.واضافت عبد المطلب،ان” الموازنة هي قوت الشعب العراقي وهناك شرائح واسعة تنتظر بفارق الصبر التصويت على الموازنة من اجل نيل حقوقها لافتة الى ان ربط التصويت عليها بالمحكمة الاتحادية غير مقبول ويجب ان يكون التفاعل مع القوانين وفق اليات منفصلة تراعي بالأساس المصلحة العامة”.ومن المومل ان يصوت مجلس النواب اليوم على النقاط المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية والتي تم تأجيلها الاسبوع الماضي بسبب الخلافات”. 

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