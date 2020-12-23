نائب:نرفض المساس برواتب الموظفين

نائب:نرفض المساس برواتب الموظفين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، الأربعاء، ان تخفيض الرواتب يمكن أن يسري على الدرجات الخاصة والعليا دون المساس بذوي الدخل المتوسط والمحدود.وذكر الصفار، بحسب الوكالة الرسمية، ان “لجنته ترفض المساس برواتب الموظفين خاصة ،وأنه يمثل حملاً جديداً عليهم”، مبيناً أن “تغيير سعر صرف الدينار يعد تخفيضاً غير مباشر لدخل الشخص لأن تغيير سعر صرف الدينار يعني تخفيض الرواتب بشكل غير مباشر لأنه سيحدث تضخماً في السوق بسبب ارتفاع الأسعار وبالتالي فإن راتب الموظف لا يأتي بنفس كمية السلع التي كان يجلبها قبل التخفيض”.وأضاف أنه “إذا كانت هناك حاجة ضرورية للتخفيض ،فلا بد أن تسري فقط على ذوي الدرجات الخاصة والعليا دون المساس بذوي الدخل المتوسط والمحدود””، مبيناً أن “مسودة الموازنة تحتاج الى أيام من أجل تغيير المواد التي تم التصويت عليها ،لأن المسودة والنسخة التي تسربت كان فيها الانفاق الاجمالي 150مليون ترليون دينار وفيها عجز 50 ترليوناً”.يشار الى ان مجلس الوزراء أرسل موازنة العام المقبل الى مجلس النواب بعد التصويت عليها.

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