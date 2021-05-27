نائب:نرفض تشكيل حكومة طوارىء

نائب:نرفض تشكيل حكومة طوارىء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت كتلة بيارق الخير النيابية، الخميس، رفضها لتشكيل حكومة طوارى في العراق.وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي في حديث صحفي،اننا” نرفض اي حديث عن حكومة طوارى في العراق لانه غير دستوري وستقودنا لمشاكل وفوضى شبيهه باحداث ما بعد 2003″.وواضاف الخالدي،ان” العراق لايتحمل مغامرات سياسية من اي طرف وكل القوى ترفض مبدا حكومة الطوارى او مجرد التفكير بها لان عواقبها خطيرة جدا على امن البلاد وربما تذهب بالاطر الديمقراطية الى حافة الهاوية مؤكدا بان حل الازمة في البلاد الذهاب الى الانتخابات مع تطبيق البايومتري والسعي لان تكون نزيهة وشفافة لاعطاء الشعب حقه في اختيار ممثليه في الدورة النيابية القادمة”.ويعاني العراق من ازمات سياسية وامنية واقتصادية معقدة في الاشهر الماضية مع اداء حكومي ضعيف جدا”.

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