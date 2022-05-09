نائب:نرفض جعل النواب المستقلين ” ماشة نار”

نائب:نرفض جعل النواب المستقلين ” ماشة نار”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن كتلة “تصميم” النيابية، علي عبد الستار، الاثنين، من محاولة بعض الأطراف جعل النواب المستقلين “ماشة نار” لتقليب الجمر بين الأطراف المتنازعة.وقال عبد الستار في حديث صحفي، إن “جميع المبادرات التي أطلقت، معروف مسبقاً أنها ستفشل، بسبب عدم توفر شرط التمهيد للأرضية المناسبة لها والجلوس على طاولة الحوارات ككتل كبيرة للمكون الشيعي، وأنه يجب على الجميع تقديم بعض التنازلات”، مبينا أنه “بغير هذه المفاهيم فلن تمر أية مبادرة وقبولها من قبل أي طرف”.وانتقد عبد الستار ما وصفها بـ”الآلية” التي يحاول البعض من خلالها زج المستقلين وجعلهم “ماشة النار” لتقليب الجمر بين الطرفين، مؤكداً أن “المستقلين يدركون هذا الأمر”.وكانت كتلة المستقلين أعلنت في وقت سابق، قبولها بمبادرة الاطار التنسيقي التي طرحها مؤخرا لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.

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