نائب:نزوح جماعي لتجار نينوى بسبب عمليات الابتزاز من قبل مليشيات الحشد الشعبي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن النائب عن محافظة نينوى شيروان جمال أغا الدوبرداني، الاثنين، نزوج تجار ومقاولين في المحافظة بسبب عمليات ابتزاز من قبل جهات سياسية مرتبط بالحشد.وقال الدوبرداني في بيان ، إن “رؤوس الأموال من تجار ومقاولين وأصحاب شركات بدؤوا ينزحون من نينوى بإتجاه باقي المحافظات، لأنهم يتعرضون لضغوطات من هنا وهناك، ومن لا يخضع لتلك الجهات التي تتلاعب بمقدرات نينوى سيتعرض لعقوبات كما حصل مع صاحب مطعم أبو ليلى الذي جرى أستهداف مطعمه مؤخرا”.واضاف أن “هكذا تصرفات للأسف تذكرنا بما كان معمول به من قبل عصابات داعش الإجرامية، والذين كانوا يخيرون الناس إما الدفع أو التهديد بالقتل”، مؤكدا ” وجود جهات سياسية تمارس الأبتزاز في نينوى وتدير مكاتب أقتصادية في المحافظة”.وتابع “لقد تحدثنا عن هذا صراحة خلال اللقاء برئيس الوزراء خلال أجتماعه بنواب وممثلي نينوى، وننتظر تدخله لوضع حد لما يجري على أرض نينوى.