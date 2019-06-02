نائب:نزوح قسري من المناطق السنّية في ديالى

نائب:نزوح قسري من المناطق السنّية في ديالى
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن محافظة ديالى مضر معن الكروي، اليوم الاحد، عن قنابل موقوتة قد تنفجر في المحافظة، مشيرا الى بروز موجة نزوح قسري في بعض المناطق.وقال الكروي في بيان ، ان “ديالى تعاني من جملة مشاكل هي اشبه بالقنابل الموقوتة التي قد تنفجر في أي لحظة وتقودنا للفوضى”، مشيرا الى ان “سلسلة الخروقات الامنية الاخيرة خاصة في الوقف وجنوب بهرز وبروز موجة نزوح قسري في قرية ابو خنازير وقبلها في المخيسة كلها مؤشرات على ازمات قد تأخذنا للمجهول”.ودعا الكروي، “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الحضور لمؤتمر شامل وطني في بعقوبة يكون بوابة لحل مشاكل ديالى المزمنة والتي من بينها الوضع الامني وحسم ملف عودة النازحين الى مناطقهم المحررة واعمارها والعمل على وضع حلول لملف حصر السلاح بيد الدولة وانهاء خلايا داعش النائمة والعصابات الاجرامية”.واشار الى ان” بعقوبة هي بوابة امن بغداد والاحداث الاخيرة تدلل على ضرورة تبني رئيس الوزراء خارطة طريق وطنية لحسم مشاكل المحافظة وفق مبدا عادل لكل الاطراف لتفادي أي انتكاسات امنية”.

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