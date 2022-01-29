نائب:نسعى لإحياء الإتفاق مع شركة “سيمنز”لإصلاح المنظومة الكهربائية

نائب:نسعى لإحياء الإتفاق مع شركة “سيمنز”لإصلاح المنظومة الكهربائية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين النائب عن محافظة النجف هادي السلامي، السبت، أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ليست جديدة وانما تمتد لعقود ونسعى لحلها ، كاشفا عن خطوات حقيقية لمفاتحة السلطات التنفيذية لإحياء الاتفاق مع شركة سيمنز.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “مشكلة الكهرباء كبيرة وتحتاج إلى خطوات جدية ودور وأضح وكبير من قبل الجهات المسؤولة “مشيراً إلى “هناك خطوات حقيقية لمفاتحة السلطة التنفيذية لإحياء الاتفاق مع شركة سيمنز”.وأضاف انه “لن نيأس ولدينا خطوات حقيقية لفتح ملف الكهرباء مع الحكومة والجهات التنفيذية، وسنقوم بالضغط على إعادة أحياء الاتفاق مع الشركات وخصوصاً شركة “سيمنز” كخطوة أولى، والخطوة الثانية ستكون بإدخال الطاقة الشمسية وتفعيلها وتخصيص أراضي لها”.وأشار إلى أن “انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وعلى مدار سنوات يثبت أن هناك فشل في إدارة ملف الكهرباء”.وانتقد رئيس كتلة حقوق النيابية النائب حسين هاشم العامري، في وقت سابق، تردي واقع الطاقة الكهربائية في العراق خلال هذه الأيام والانقطاعات المستمرة التي فاقمت معاناة المواطنين سيما في ظل أجواء البرد القارص بفصل الشتاء.

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