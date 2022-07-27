نائب:نعمل على تمكين المعارضة البرلمانية

نائب:نعمل على تمكين المعارضة البرلمانية
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب المستقل امير المعموري، اليوم الاربعاء، ان الرؤى السياسية للنواب المستقلين مختلفة ونسعى لتحقيق توازن سياسي داخل قبة البرلمان.وقال المعموري في حديث صحفي، إن “بعض النواب المستقلين سيذهبون الى الجانب التنفيذي ويوقعون للكتلة النيابية الاكبر فيما سيكون هنالك مجموعة تذهب للجانب للتشريعي لعدم وجود العدة الكافية لحماية الكابينة الوزارية.واضاف ان ” هناك من يريد الذهاب الى تمكين المعارضة الحقيقية من رئاسة اللجان وتمكين ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة من تدخل في عملمهم”.وبين ان “طموحنا هو تمكين المعارضة ومن ثم الذهاب الى الجانب التنفيذي لتحقيق توازن ينعكس ايجابا على خدمة المجتمع”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *