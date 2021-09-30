نائب:نهب (1.3 )تريليون دينار خلال شهر واحد من خلال نافذة بيع العملة في البنك المركزي

نائب:نهب (1.3 )تريليون دينار خلال شهر واحد من خلال نافذة بيع العملة في البنك المركزي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الخميس، الى ايجاد تحقيق واضح بشأن تغيير سعر صرف الدولار، كاشفا عن نهب 1.3 ترليون دينار من اموال العراق خلال شهر.وقال العقابي في حديث صحفي، إن “اجراءات وزارة المالية عقيمة لا تنفع الاقتصاد العراقي”، مبينا أن  ايرادات العراق شهريا تتجاوز 10 مليار دولار وان ترليون و300 مليار دينار نهبت من اموال العراق خلال شهر”.وأضاف، انه “يجب وضع حد لمزاد العملة لما فيه من فساد كبير”، داعيا الى ان “يكون هناك تحقيق واضح بشأن تغيير سعر صرف الدولار”.واشار الى ان “تغيير سعر الصرف عملية نهب لاموال الدولة وبعلم الحكومة ومجلس النواب”، لافتا الى ان “مزاد العملة عبارة عن عملية نهب لاموال الدولة”.وأكد العقابي، أنه “تم كسر نصاب عقد جلسة مجلس النواب اثناء استجواب محافظ البنك المركزي من قبل التيار الصدري”، مبينا ان “رفع سعر الصرف قرار خاطئ وهو جريمة بحق الشعب العراقي”.

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