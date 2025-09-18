نائب:نواب العراق يجاهدون من أجل جيوبهم وليس لخدمة العراق

نائب:نواب العراق يجاهدون من أجل جيوبهم وليس لخدمة العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، الخميس، أن كسر النصاب تسبب في تأخير قوانين مهمة تخدم فئات كبيرة من المجتمع العراقي.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “حضور عدد قليل من أعضاء مجلس النواب أدى إلى كسر النصاب، مما أخر التصويت على قوانين تمثل حقوق فئات واسعة، وهو ما يبعث رسائل سلبية للرأي العام بشكل عام”.وأضاف أن “التوافقات السياسية والمحاصصة جميعها عوامل زادت من الإشكاليات”، مؤكداً على “ضرورة حضور أعضاء مجلس النواب لإنجاز جداول الأعمال، خاصة أنها تتضمن قوانين تحتاج إلى تصويت، كونها تمثل حقوق فئات مهمة في الوزارات والمواطنين”.وأشار إلى أن “عدم عقد جلسات متكررة بسبب كسر النصاب سيضر بمصالح المواطنين، وهي رسالة لكل القوى السياسية بضرورة الوفاء باليمين القانونية بحضور الجلسات واستكمال التصويت على القوانين”.

