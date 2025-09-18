آخر تحديث:
شبكة اخبار العراق
سياسية
نائب:جمع تواقيع نيابية لمناقشة أزمة الجفاف واستضافة مسؤولين
تكليف (عامر شاكر الجنابي) رئيسا للوقف السنّي
مصدر مطلع:استبعاد نهائي للمدعو “يزن” من الانتخابات
مصدر أمني:إجراءات قانونية بحق الولائي (سلام عادل)الذي هدد الشعب العراقي بالحرس الثوري والحشد
نائب:نواب العراق يجاهدون من أجل جيوبهم وليس لخدمة العراق
نائب إطاري:ضعف تمويل وزارة الموارد المائية من قبل السوداني أحد أساب أزمة المياه
مصدر برلماني:حكومة البارزاني لن تلتزم بأي إتفاق مع بغداد بشأن النفط والإيرادات غير النفطية
المحكمة العليا في واشنطن تمنع شركة أمريكية من تغريم العراق مبلغ 121 مليون دولار
اليوم..تذبذب في اسعار صرف الدولار
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
ويلسون:تصنيف(5) فصائل حشدوية منظمات إرهابية أجنبية
نائب:مشروع قانون الحصول على المعلومة يُقيد العمل الصحفي والإعلامي ويشجع على الفساد
مرصدان حقوقيان يحذران من تمرير قانون”الحصول على المعلومة”
في ظل الحكم الإيراني..نائب:الهاربين” الفرارية” من الحرب العراقية الإيرانية يجب “تكريمهم”!
السوداني:ديمقراطية “الإطار” لامثيل لها في العالم!
