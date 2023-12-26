نائب:نينوى وكركوك وديالى سيتأخر تشكيل حكوماتها لحين التوافق السياسي

نائب:نينوى وكركوك وديالى سيتأخر تشكيل حكوماتها لحين التوافق السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع النائب يوسف السبعاوي، الثلاثاء، تعثر حسم تشكيل الحكومات المحلية في ثلاث محافظات.وقال السبعاوي في حديث صحفي،انه ” وفي نهاية الاسبوع ستحسم مفوضية الانتخابات النتائج النهائية لانتخابات 18 كانون الاول من خلال بيان العدد الكامل لمقاعد القوائم الفائزة واسماء من سيمثلون مناطقهم في مجالس المحافظات”.واضاف،ان “5 عوامل مؤثرة في ولادة الحكومات المحلية في المحافظات هي التحالف السياسية وعدد المقاعد لكل قائمة وتاثير بغداد في رسم قواعد التفاهمات لكن بالمقابل هناك 3 محافظات قد تشهد تعقيدات وتاخير في ولادة حكوماتها منها ديالى وكركوك وصولا الى نينوى كونها بحاجة خارطة طريق ترسم ملامح التوافقات السياسية”.واشار الى ان “مجالس المحافظات تتمتع بصلاحيات مهمة يمكن من خلالها فرض رقابة واعادة التغير ورسم خارطة طريق للنهضة بالخدمات الاساسية بالتنسيق مع بغداد”.وينتظر ان تعلن مفوضية الانتخابات في الايام المقبلة النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 18 من كانون الاول”.

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