نائب:هروب عبد المهدي مع أسرته إلى باريس

نائب:هروب عبد المهدي مع أسرته إلى باريس
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، اليوم السبت، عن معلومات قال إنها تؤكد هروب رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، إلى خارج العراق مع اسرته .وقال عقيل الرديني، في حديث  صحفي، إن “المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، خارج العراق حاليامع اسرته في باريس حيث إلا عودة “، مبينا أن “الكثير من السياسيين يسافرون بشكل طبيعي رغم تفشي جائحة كورونا”.وأكد الرديني، “وجود هناك جهات سياسية سهلت مهمة سفر عبدالمهدي، وتعمل على توفير الحماية له، ومنع فتح اي ملف ضده”.وأضاف القيادي في ائتلاف النصر: “لا يوجد اي قرار قضائي حتى الآن يمنع عبدالمهدي من السفر،واذا صدر اي قرار قضائي بحقه فليس من الصعوبة ارجاعه الى العراق، لان الكثير من الاجهزة الدولية لديتها اتفاقيات مع العراق، وتعمل على ارجاع اي مطلوب للبلاد”.وأكد عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، في وقت سابق، ان النزاهة البرلمانية ستوجه طلبا الى الادعاء العام من أجل منع ستة وزراء في الحكومة السابقة برئاسة عبد عادل عبد المهدي من السفر خارج البلاد حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن شبهات الفساد التي تحوم حول عملهم.وتواردت الدعوات الشعبية والسياسية الى محاسبة حكومة عادل عبد المهدي،  بسبب فشل حكومته في ادارة الازمات واحتواء وحماية المتظاهرين بحسب مطلقيها، فضلا عن تفشي الفساد في الوزارات والمؤسسات، والتي شملت بيع المناصب ومخالفات دستورية كبيرة.واعتبر مختصون في الشأن السياسي العراقي، ان حكومة عبدالمهدي اسوء حكومة في تاريخ العراق منذ الـ2003، مؤكدين ان انتهاء فترة حكم المستقيل، بمثابة ولادة حقبة جديدة للعراقيين.

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