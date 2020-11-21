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نائب:هناك اعتراض نيابي على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
لجنة التعديلات الدستورية الرئاسية:ترحيل التعديلات الى الدورة البرلمانية المقبلة!
حركة التغيير:جمع أكثر من 100 توقيع لطلب مناقشة ربط موظفي الإقليم بالمركز مباشرة
الحزب الشيوعي:التحالف مع سائرون انتهى عملياً ولدينا دراسة لمقاطعة الانتخابات
الصحاف:وزير الخارجية سيزور موسكو قرب نهاية الشهر الجاري
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حركة التغيير:جمع أكثر من 100 توقيع لطلب مناقشة ربط موظفي الإقليم بالمركز مباشرة
التغيير الكردية تطالب حكومة الإقليم بالكشف عن اتفاق بيع النفط لتركيا لمدة 50 سنة
ائتلاف النصر يحذر من الاقتراض من البنك المركزي
رئاسة الجمهورية تحث على تسهيل دخول الأجانب للعراق
المالية النيابية:حكومة كردستان لم تلتزم في تنفيذ اي اتفاق مع بغداد
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
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