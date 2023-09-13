نائب:هناك رفض نيابي لعودة حزب بارزاني للمناطق المختلطة

نائب:هناك رفض نيابي لعودة حزب بارزاني للمناطق المختلطة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن محافظة نينوى وعد قدو، الأربعاء، رفض اهالي سهل نينوى عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى مناطقهم.وقال قدو في حديث  صحفي،ان” سهل نينوى لايعاني من اي تحديات امنية بل سياسية تتمثل بمحاولات اعادة حزب الديمقراطي الكردستاني رغم الرفض الشعبي والجماهيري لاي خطوة بهذا الاتجاه”واضاف،ان” الرفض ياتي كون الاهالي ذاقوا مرارة وجود الحزب الديمقراطي الكردستاني قبل 2014 بسبب اجرامه بحق الأهالي”، موضحا ان “عودة الحزب لايمثل راي الاهالي في تلك المناطق واي ضغوط بهذا الاتجاه لاتخدم الصالح العام”.واشار الى انه” يجب الاستماع لراي الاهالي في مناطق سهل نينوى في اي قرار كونهم أصحاب القرار وهم من يقرر مصير مناطقهم”.ويتألف سهل نينوى من قوميات واطياف عدة تشمل اغلب الوان الطيف العراقي وهي مناطق مترامية جدا”.

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