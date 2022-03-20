نائب:هناك مساع نيابية لتضمين منحة الطلبة في موازنة 2022

نائب:هناك مساع نيابية لتضمين منحة الطلبة في موازنة 2022
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب النائب أحمد الربيعي، الأحد، وجود مساعٍ نيابية لتضمين منحة الطلبة في موازنة العام 2022، وإعادة النظر بسعر صرف الدولار.وقال الربيعي، إنه “بعد التحسن الكبير لأسعار النفط الخام وتوفر سيولة ماليَّة والذي سينعكس ايجابياً على موازنة العراق في العام 2022، فإن على الحكومة التخطيط المناسب لها، واستثمار هذه الفرصة الماليَّة لتغيير الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن، كاستحداث فرص عمل لآلاف الخريجين والعاطلين ودعم وتوسيع المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية”.وأضاف الربيعي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية ، أن “هناك مساعي نيابية بتضمين منحة الطلبة في موازنة العام 2022، وإعادة النظر بسعر صرف الدينار أمام الدولار”.

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