نائب:هنالك صفقات فساد في ملف سعر صرف الدولار

نائب:هنالك صفقات فساد في ملف سعر صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب أمير المعموري ، الاثنين ، ان مزاد العملة بات واجهة لاستنزاف الدولار وتحقيق أرباح من مال فاسد، لافتا إلى أن ملف حل أزمة الدولار لم يحرز أي تقدم. وقال المعموري في تصريح صحفي، إن “سعر الصرف في الأسواق المحلية ١٦٠ الف مقابل كل ١٠٠ دولار دون إيجاد أي معالجات حقيقية”، مبينا أن “هنالك صفقات فساد في ملف سعر الصرف”. وأضاف أن “مجلس النواب جاد بالوقوف على اسباب ارتفاع سعر الصرف وإيجاد الحلول لإنقاذ الطبقات الفقيرة”، مشيرا الى أن “هناك أكثر من  75 مصرف حكومي وأهلي لا نعرف طبيعة عملها”. وتساءل المعموري “هل المصارف الموجودة في العراق تؤدي خدمة ام وجودها فقط  غسيل اموال وتهريبها خارج البلاد”، مؤكدا أن “ملف الدولار يستدعي من الحكومة وقفة جادة وان تكون شفافة مع الجمهور”. وكان النائب المستقل عامر عبد الجبار حذر في وقت سابق، من أزمة استمرار ارتفاع الدولار على الشرائح الفقيرة، معربا عن استغرابه من عدم إدراج فقرة مناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار على جدول أعمال الجلسة السبت الماضي .

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