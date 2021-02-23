نائب:هيأة الإعلام والإتصالات امتنعت عن كشف مبالغ الديون المستحقة على شركات الهاتف النقال

نائب:هيأة الإعلام والإتصالات امتنعت عن كشف مبالغ الديون المستحقة على شركات الهاتف النقال
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أن هيئة الاعلام والاتصالات امتنعت عن كشف أقيام مبالغ الديون المسددة ومستحقات عقود تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال .وذكر السوداني، في بيان ، أنه “في الوقت الذي لازلنا فيه ننتظر قرار المحكمة التمييزية الاتحادية لقيامنا بتمييز فقرة وردت خلاف القانون في قرار الهيئة الاستئنافية إثر الدعوى المقامة من قبلنا في شهر  تشرين الاول الماضي على قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال وبعد أن فوجئنا بقيام هيئة الاعلام والاتصالات بتجديد العقود مع تلك الشركات خلافا للسياقات القانونية المتبعة ودون انتظار قرار محكمة التمييز  في سابقة خطيرة”.واضاف: “طالبنا هيئة الاعلام والاتصالات بموجب مخاطبات رسمية وكما مرفق بالكشف عن أقيام المبالغ المستحصلة من الشركات والتي تشمل مبالغ (الديون وتجديد التعاقد والترددات الإضافية وترددات خدمة الجيل الرابع) ومثلما أوردته الهيئة في بياناتها السابقة التي أشارت فيها الى أن الهيئة جددت عقود شركات الهاتف النقال بعد دفع تلك الشركات للديون المترتبة عليها دون ذكر أرقام الديون ومستحقات التجديد والترددات الاضافية”.وتابع السوداني، أن “امتناع الهيئة عن إجابة مخاطباتنا الرسمية بقدر ما يمثل إعاقة للدور الرقابي للبرلمان الامر الذي سيترتب عليه مساءلة قانونية فإنه يمثل إبقاء الغموض وعدم الشفافية في هذا الملف، مما يؤكد الشكوك التي لدينا في وجود تواطؤ من قبل الهيئة في التغاضي عن دفع الديون وتسديد كامل المستحقات رغم القرار الاستئنافي المذكور وكذلك قرار مجلس الامناء الفقرة ٧ في جلسة رقم ١٣ في ٢٠٢٠/١١/٢٤”.وأردف: “لذا على هيئة الاعلام والاتصالات الافصاح عن أقيام تلك المبالغ لتأكيد التزامها بالقرارات القضائية وحفاظا على المال العام ولتكون الامور في جانبها السليم، وبالوقت ذاته لا زلنا نترقب وقفة القضاء العراقي وقرارهم الذي نأمل أن يتجاوز الخلل الذي شاب القرار الاستئنافي وبما يحفظ مصلحة المواطن والدولة، علما أننا قدمنا طلبا إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى بعرض لائحتنا التمييزية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية”.

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