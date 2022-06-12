نائب:هيئة الكمارك من بؤر الفساد العلني

نائب:هيئة الكمارك من بؤر الفساد العلني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشار عضو مجلس النواب، مهند الخزرجي، اليوم الأحد، الى  أن ما يحصل في هيئة الجمارك من فساد ممنهج اسهم في تبديد المال العام نتيجة سيطرة مافيات الفساد وبيع المناصب والدرجات الوظيفية في الهيئة.وقال الخزرجي في حديث صحفي، انه “في الوقت ذاته ان عدم تطبيق الهيئة النظام إلكتروني (الأسيكودا) في تحصيل الضرائب الجمركية في الموانئ والمنافذ الحدودية التي تشهد منذ سنوات عمليات فساد وسوء إدارة واسعة جعل الباب مفتوحاً امام الفاسدين بالسيطرة على الكمارك “.وطالب رئاسة مجلس النواب “بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بقضايا الفساد الحاصلة في الكمارك خصوصاً وان وعود وزارة المالية لم تتحق الى الان بربط النظام الإلكتروني الجديد الذي سيسهم في تبسيط وتحسين الإجراءات الجمركية، والمساهمة في سرعة إنجاز العمل واختصار الوقت والاستغناء عن البريد الورقي الذي يستغله الفاسدون في تحقيق مآربهم”.

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