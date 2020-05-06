نائب:وجود مخطط سياسي لإفشال تمرير حكومة الكاظمي

نائب:وجود مخطط سياسي لإفشال تمرير حكومة الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف النصر، أحمد الحمداني، الأربعاء، عن وجود مخطط سياسي لافشال جلسة تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وقال الحمداني في تصريح صحفي، “لا نعتقد ان حكومة الكاظمي، سيتم تمريرها بجلسة اليوم، فهناك معلومات تؤكد وجود مقاطعة للجلسة من قبل تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وائتلاف المدن المحررة، وجزء من تحالف سائرون، بسبب وجود اعتراض على أكثر من ثمانية مرشحين للحقائب الوزارية”.وبين ان “هذه القوى السياسية، تريد من هذا الاعتراض افشال تمرير حكومة مصطفى الكاظمي، والابقاء على عادل عبدالمهدي، في منصبه، او الرضوخ لطلبات تلك القوى، والقبول بمرشحيها”.واشار الى ان “القبول بمرشحي الاحزاب، يعني البقاء على الوضع السيء، بسبب المحاصصة”.وكان مجلس النواب، قد حدد يوم الأربعاء موعداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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