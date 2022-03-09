نائب:وزارة التجارة فشلت في توفير مفردات البطاقة التموينية بسبب الفساد

نائب:وزارة التجارة فشلت في توفير مفردات البطاقة التموينية بسبب الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا عضو مجلس النواب المستقل هادي السلامي،  الأربعاء،  فشل وزارة التجارة في تأمين مفردات البطاقة التموينية إلى سوء الإدارة وتفشي الفساد.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “وزارة التجارة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها في توفير مفردات البطاقة التموينية البائسة”.وأضاف أن “اولى خطواتنا الرقابية إحالة وزير التجارة علاء الجبوري إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة بسبب وجود بعض الخروقات لشبهات فساد مالي”، لافتا إلى “عدم انتظام توزيع مفردات البطاقة التموينية ليس بالجديد وهو نتيجة تحكم الفاسدين والمتنفذين في هذا الملف منذ سنوات”.وشدد السلامي على “ضرورة وضع حد للفساد وسوء الإدارة في وزارة التجارة ورفع اليد عن الفاسدين والمتنفذين المتحكمين بقوة الشعب وأمنهم الغذائي”.وكانت النائبة عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي انتقذت في تصريح سابق، اداء الحكومة الضعيف خلال أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية في الأسواق المحلية، مطالبة بتفعيل أدوات مراقبة الأسعار لتعزيز الامن الغذائي.

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