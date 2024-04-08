نائب:وزارة الخارجية تمنح الجوازات الدبلوماسية لبنات الليل

نائب:وزارة الخارجية تمنح الجوازات الدبلوماسية لبنات الليل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، اليوم الاثنين، بأن الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة والقضاء العراقي جميعهم أمام مسؤولية وعليهم محاسبة المسؤول الحزبي أو العسكري أو الحكومي الذي يستغل وظيفته من أجل الوساطة للبلوگرات والفاشنستات.وقالت عبدالواحد في تغريدة لها عبر منصة (X)  “حينما توزع وزارة الخارجية الجواز الدبلوماسي على الفاشنستات والبلوگرات دون وجع قلب وهن يهددن باسم كبار الضباط والمسؤولين بعضهن البعض دون اتخاذ الإجراءات فأكيد سيتمادين أكثر وقد يخطفن بعضهن البعض أيضا”.واشارت الى ان” الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة والقضاء العراقي جميعهم أمام مسؤولية وعليهم محاسبة المسؤول الحزبي أو العسكري أو الحكومي الذي يستغل وظيفته من أجل الوساطة للبلوگرات والفاشنستات”.واضافت: “فليست هي من يجب أن تعاقب لأنها تطلب الدعم والمساعدة وتحصل عليها بطرق غير قانونية، بل إن من يخترق القانون هو المسؤول الذي يجب محاسبته”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *