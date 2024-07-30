نائب:وزارة الخارجية فاشلة تجاه حماية العراق

نائب:وزارة الخارجية فاشلة تجاه حماية العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس كتلة تجمع الفاو زاخو عامر عبد الجبار،  اليوم الثلاثاء، أداء وزارة الخارجية بالخجول ولا يرتقي إلى مستوى المسؤولية إزاء الخروقات التركية السافرة تجاه سيادة البلاد . وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن ” البرلمان استضاف وزير الدفاع والعديد من القادة الامنيين بالاضافة الى وزير الخارجية لمناقشة ملف الاعتداءات التركية على شمال العراق “. وأضاف أن ” عدد الخروقات التركية بلغت طيلة السنوات الماضية اكثر من 220 الف خرق آمني على سيادة البلاد” ، مشيرا إلى أنه “يفترض بوزارة الخارجية توثيق الخروقات التركية وعرضها على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي “.وأوضح أن ” أداء وزارة الخارجية إزاء الاعتداءات التركية السافرة على سيادة العراق لم تكن بالمستوى المطلوب ، لافتا الى انه “يفترض بوزارة الخارجية القيام بواجباتها في اتخاذ موقف عراقي صارم بحق تركيا “.

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