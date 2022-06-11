نائب:وزارة الداخلية بؤرة الفساد

نائب:وزارة الداخلية بؤرة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الرميثي، السبت، ان وزارة الداخلية تتعمد إيذاء المواطن في إجراءات منح جواز السفر. وذكر الرميثي في بيان ، ان وزارة الداخلية باعتماد شرط الصك في استيفاء اجور إصدار جواز السفر فيه إيذاء للمواطن وروتين غير مبرر. وبين أن على مديرية الجوازات الالتزام بالقوانين وعدم الاجتهاد في على حساب المواطن خاصة وان المادة 8 من قانون جوازات السفر رقم (32 لسنة 2015) لم تشرط ذلك!وأضاف،  الروتين والتأخير “غير المبرر”الذي تتبعه وزارة الداخلية خاصة وأن هناك العديد من الشكاوي بوجود شبهات فساد وتنسيق بين الأكشاك في بوابات المديريات تتعامل بالصكوك في الأسواق السوداء.

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