نائب:وزارة الصحة “فاشلة”

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي ” توجد “في العراق 4 مستشفيات، كل مستشفى يضم 400 سرير”، مبيناً أن “نسبة الانجاز للمشاريع تتراوح بين ٩٣و٩٥% تقريباً”. وأوضح الخزعلي في تغريدة له أن ” تكلفة أكمالها لا تتجاوز 22 مليار دينار كأقصى تكاليف”، مشدداً أن “على الحكومة تتحمل مسؤولياتها، وإنهاء سياسة التلزيك مع فشل وزراء الصحة في تجهيز المستشفيات بأجهزة التنفس”.