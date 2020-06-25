نائب:وزارة الصحة “فاشلة”

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المالية النيابية:الاقتراض الداخلي سيكون لدفع الرواتب والخارجي للمشاريع الاستثمارية
نائب:ديالى بإمكانها الاستغناء عن الغاز الإيراني ذات الأسعار الخيالية
شواني:للإقليم استحقاقات مالية بغض النظر عن الأزمة المالية!!
بالوثائق..البرلمان المصاب بالكورونا يصوت على قانون الاقتراض لسد عجز ما سرق من خزينة الدولة
الاقتصاد النيابية:76 ملف فساد ضد وزير التجارة السابق
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
كارثة مالية في العراق جراء الفساد والفشل
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