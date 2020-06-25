نائب:وزارة الصحة “فاشلة”

نائب:وزارة الصحة “فاشلة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي ” توجد “في العراق 4 مستشفيات، كل مستشفى يضم 400 سرير”، مبيناً أن “نسبة الانجاز للمشاريع تتراوح بين ٩٣و٩٥% تقريباً”. وأوضح الخزعلي في تغريدة له أن ” تكلفة أكمالها لا تتجاوز 22 مليار دينار كأقصى تكاليف”، مشدداً أن “على الحكومة تتحمل مسؤولياتها، وإنهاء سياسة التلزيك مع فشل وزراء الصحة في تجهيز المستشفيات بأجهزة التنفس”.

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