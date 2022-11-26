نائب:وزارة الكهرباء اشترت محولات كهربائية تركية فاشلة بسعر 9 آلاف دولار للواحدة

نائب:وزارة الكهرباء اشترت محولات كهربائية تركية فاشلة بسعر 9 آلاف دولار للواحدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ميليشيا كتائب سيد الشهداء فالح الخزعلي، السبت، عن ملف فساد بشراء محولات كهرباء تركية. وقال الخزعلي في حديث صحفي: “فتحنا التحقيق في 8 آلاف محولة كهرباء مستوردة من تركيا فاشلة في الفحص”، مبينا أن “سعر المحولة 6 آلاف دولار وتم تسعيرها بـ9 الآف دولار”.وأضاف أن “ملفات الفساد في الكهرباء التحدي الحقيقي أمام مصداقية الحكومة ووزير الكهرباء خاصة”.

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