نائب:وزارة الهجرة تسرق الأموال المخصصة للنازحين

نائب:وزارة الهجرة تسرق الأموال المخصصة للنازحين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان، اليوم السبت ، ان هناك أموالا كبيرة تصرف لايواء واغاثة النازحين سواء في داخل المخيمات أو خارجها إلا أن الأموال لم تصرف بشكل عادل.وقال سليمان في حديث صحفي، ان” هناك شبهات فساد وهدر للمال العام في هذا الإطار، مبينا ان “المبالغ المخصصة للنازحين تختلف عن التي يتم توزيعها على النازحين”.وأضاف ان” ما يصل للنازحين النزر القليل رغم الأموال الطائلة المخصصة لإيواء وإغاثة النازحين، لافتا إلى أن هناك لجنة شكلت لوضع اليات جديدة بشأن الاموال المخصصة للنازحين لكن للأسف الشديد هذه اللجنة قراراتها مبهمة”.وتابع ان ” أموال النازحين باتت في غياهب الفساد وهدر المال العام بسبب المتعاقبين على وزارة الهجرة “. 

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