نائب:وزراء فاسدين مرشحين للانتخابات المقبلة

نائب:وزراء فاسدين مرشحين للانتخابات المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب أمير المعموري، اليوم الخميس، أن عدداً من الوزراء الذين أحالهم رئيس الوزراء إلى القضاء، والذين يسعى مجلس النواب لاستجوابهم، أصبحوا مرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال المعموري في تصريح صحفي، إن “الوزراء المعنيين بينهم وزراء الكهرباء والنفط والتجارة، فضلاً عن آخرين أحيلوا إلى القضاء لغرض الاستجواب ورغم ذلك تم السماح لهم بالترشح للانتخابات”.وأضاف: “كان يفترض برئيس الوزراء إحالة أسمائهم إلى المفوضية العليا للانتخابات لاستبعادهم من الترشح، وكذلك إحالتهم إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.وشدد المعموري على أن “السماح لهم بخوض الانتخابات يمثل خرقاً للإجراءات القانونية والرقابية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *