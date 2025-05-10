نائب:وزير الخارجية يعمل ضد العراق

نائب:وزير الخارجية يعمل ضد العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في منظمة بدر النائب مختارالموسوي، السبت، وزير الخارجية العراقي بالتواطؤ مع الجانب الأمريكي، محذراً من تداعيات خطيرة على سيادة البلاد نتيجة التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “التحركات الأمريكية الأخيرة في غرب العراق تثير الكثير من القلق والشكوك، وسط صمت رسمي مريب”، مؤكداً أن “التمادي الأمريكي ما كان ليحدث لولا وجود شخصيات متنفذة تتخادم مع واشنطن وتسهل لها التدخل في الشأن الداخلي”.وأضاف أن “زيارة وزير الخارجية الأخيرة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن شابها الكثير من الغموض”، مطالباً بـ”كشف ما دار خلف الكواليس بين الوزير وعدد من المسؤولين الأمريكيين، وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها”.واعتبر الموسوي أن “وزير الخارجية بات يمثل ميلاً سياسياً واضحاً لصالح المشاريع الأمريكية، وهو ما يضعف الموقف الوطني ويهدد استقرار العراق”، محذراً من “إثارة الفوضى في البلاد نتيجة تلك التحركات المشبوهة”.

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