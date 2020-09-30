نائب:وزير الصحة فاسد لايحترم قرارات الحكومة

نائب:وزير الصحة فاسد لايحترم قرارات الحكومة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت النائبة عن محافظة كركوك ديلان عفور، الأربعاء، وزير الصحة حسن التميمي الخضوع لرغبات سياسية بتغيير مدير صحة كركوك بعيدا عن موافقة رئيس الوزراء.وقالت غفور في تصريح صحفي، إن “وزير الصحة الاتحادي خالف تعليمات رئيس الوزراء باجراء تغيير منصب مدير صحة كركوك”.وأضافت أن “ما قام به حسن التميمي ينافي توجيه رئيس الوزراء بعدم اجراء تغييرات في مناصب نائب المحافظ والقائممقامين والمدراء العامين ومعاون المحافظ الا بعد استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على ذلك التغيير”.وتابعت غفور، “أننا نحمل وزير الصحة المتهم بالفساد مسؤولية القفز على استحقاق المكون الكردي في المحافظة والخضوع لرغبات قوى سياسية معروفة للهيمنة على المناصب الحساسة دون مراعاة الآخرين”.

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