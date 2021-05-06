نائب:وزير الكهرباء “الصدري” فاشل وإقالته بعد الاستجواب البرلماني

نائب:وزير الكهرباء “الصدري” فاشل وإقالته بعد الاستجواب البرلماني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب ازاد حميد شفي، الخميس، عن توجه برلماني لاستجواب وزير الكهرباء ماجد حنتوش بسبب التقصير في ادارة الوزارة.وقال شفي في تصريح صحفي، إن “هناك قطع للكهرباء في أغلب المحافظات وهذا يدل على إخفاق الوزارة  في ادارة الكهرباء”، مبينا أن “هناك توجه برلماني لاستجواب الوزير بشان التراجع الحاصل في تجهيز المواطنين بالطاقة لغرض إقالته من المنصب ”.وأضاف أن “ما انفق على وزارة الكهرباء خلال السنوات السابقة يكفي لسد احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية”، مشيرا إلى أن “تردي واقع  الخدمات وعلى رأسها تجهيز الطاقة الكهربائية”.وكان شفي أكد في تصريح سابق ، وجود توجه برلماني لاستجواب عدد من المسؤولين عن الملف الخدمي ، مشيرا إلى أن هناك تراجع ملفي الماء والكهرباء مع حلول صيف ٢٠٢١.

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