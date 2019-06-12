نائب:وزير الكهرباء يزود عبد المهدي بمعلومات مظلة عن تحسن الطاقة الكهربائية

نائب:وزير الكهرباء يزود عبد المهدي بمعلومات مظلة عن تحسن الطاقة الكهربائية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن تحالف البناء قتيبة الجبوري, الاربعاء، وزير الكهرباء لؤي الخطيب بتزويد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بمعلومات مضللة عن تحسن الطاقة الكهربائية, مبينا ان حجم الطاقة المنتجة لا يتجاوز الـ 18 ألف ميغاواط.وقال الجبوري في تصريح  صحفي، إن “وزير الكهرباء لؤي الخطيب يقوم بتزويد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمعلومات مضللة عن تحسن واقع الطاقة الكهربائية”، مشيرا إلى أن “حجم الطاقة لم يتجاوز لغاية 18 الف ميكا واط خلافا لما هو معلن”.واضاف الجبوري، أن “وزير الكهرباء يقوم بقطع حصة الطاقة عن بعض المحافظات وتزويدها لمحافظة البصرة حتى يغطي على قصور وزارته في انتاج الطاقة”, مشيرا ان “الايام المقبلة ستكشف حقيقة الانتاج الواقعي وسيجعل عبد المهدي في حرج امام الراي العام”. 

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