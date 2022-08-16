نائب:وزير المالية أطلق أموال قانون الأمن الغذائي بدون ضوابط ولا حتى رقابة

نائب:وزير المالية أطلق أموال قانون الأمن الغذائي بدون ضوابط ولا حتى رقابة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، توجيه وزارة المالية بصرف اموال قانون الامن الغذائي.وقالت نصيف، في تغريدة ، إن “وزير المالية اطلق اموال قانون الامن الغذائي دون حسيب ولا رقيب في ظل اضطراب سياسي يعج في البلد اموال تدفق وتسرق”.وتابعت: “ليس امامنا الا القضاء ونطالب من القضاء العراقي حسم دعوته يوم الثلاثاء المقبل لوضع يده على هذا القانون لغرض الحفاظ على المال العراقي في ضل هذا الوضع المنفلت دون رقابة ولاحسيب”، فيما ختمت تغريدتها بوسم “القضاء حصن المال العام”.ويوم الاحد الماضي، أصدرت وزارة المالية، التعليمات الخاصة بصلاحيات صرف قانون الأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022.ودعت الوزارة في بيان ، “الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى مراجعة دائرة الموازنة لتسلم التعليمات”.

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