نائب:وزير النفط يخالف قرار المحكمة الاتحادية في التعاقد مع الشركات النفطية في الإقليم

نائب:وزير النفط يخالف قرار المحكمة الاتحادية في التعاقد مع الشركات النفطية في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعد عضو اللجنة المالية النيابية النائب عن العصائب عدي عواد، اليوم الثلاثاء، (1 آب 2023) وزيرِ النفط حيان عبدِ الغني بالمحاسبة لتعاقده مع شركات نفطية “باطلة” في إقليم كردستان.وقال عواد في تصريح  صحفي إن “مجاملة وزير النفط للطبقة الحاكمة في اقليم كردستان اصبحت بدون اي مبرر”، مشيراً الى أن “التعاقد مع شركات النفط والغاز في الاقليم مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية التي اعتبرت جميع عقود الإقليم النفطية باطلة حيث تفاجئنا بطلب الوزير التعاقد مع احدى الشركات المستثمرة لحقل كورمور الباطلة”.وأضاف أن “هذا يدل على وجود فساد وهدر في المال العام وسنلتجأ للقضاء ونستجوب وزير النفط داخل مجلس النواب”.

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