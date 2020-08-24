نائب:وزير النقل سيكون أول المستجوبين في البرلمان

نائب:وزير النقل سيكون أول المستجوبين في البرلمان
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، الاثنين ، عن قرب استجواب عدد من الوزراء في حكومة الكاظمي من بينهم وزير النقل الحالي.وقال العطافي في تصريح  صحفي، إن “الكثير من الأمور أصبحت مهيئة لاستجواب عدد من وزراء الكاظمي بينهم وزير النقل ناصر حسين لعدم اجابته على استفسارات ومخاطبات لجنة الخدمات”.وأضاف أن “وزير النقل يمتنع عن الاجابة على لجنة التحقق البرلمانية بشأن ملفات الخطوط الجوية العراقية”، مؤكدا أن “هناك العديد من الملفات التي تتعلق بعمل الوزارة من فساد واخفاقات إدارية ومالية”.وأشار العطافي إلى أن “هناك طلبات رسمية قدمت واخرى سيتم تقديمها مع حلول الفصل الجديد لعمل مجلس النواب يتم من خلاله استضافة عدد من الوزراء للاستيضاح حول الإخفاقات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *