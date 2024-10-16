نائب:وزير النقل يسرق (1.5) مليار دولار في عقد لإنشاء سكة حديد محلية

نائب:وزير النقل يسرق (1.5) مليار دولار في عقد لإنشاء سكة حديد محلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء، عن صفقة فساد جديدة بمشروع للسكك الحديدية في كربلاء .وقال الحسيني في تصريح صحفي، ان “هناك صفقة فساد جديدة في وزارة النقل حيث تم توقيع عقد لإنشاء خط للسكك الحديدية في كربلاء يربط منطقة عون بمصفى كربلاء بقيمة مليار ونصف المليار دولار” مبينا ان ” قيمة العقد تبلغ 10 اضعاف قيمته الاصلية”.وأضاف ان “استجواب وزير النقل القيادي في منظمة بدر بات ضرورة ملحة لوجود مخالفات وشبهات فساد تسيطر على جميع مفاصل الوزارة”.وبين ان “هناك حماية سياسية تمنع من محاسبة المقصرين واستجوابهم في مجلس النواب من قبل الجهات المسيطرة على المشهد الحكومي والبرلماني”.يذكر ان مجلس النواب ماض بجمع تواقيع لاستجواب وزير النقل خلال الأيام المقبلة. 

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